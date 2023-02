Adele ma problemy zdrowotne. Powiedziała o nich na koncercie

Adele znów jest na bardzo wysokiej fali. Jej najnowsza płyta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, nie tylko fanów, ale i krytyków. Najlepszym dowodem na to jest tegoroczna nagroda Grammy, którą otrzymała za wykonanie piosenki "Easy On Me". Laury to jednak tylko część przyjemności. Wokalistka nigdy nie kryła, że koncerty i spotkania z publicznością są jej żywiołem. Dlatego też jej rezydencja w Las Vegas wywołuje w niej samej dużą ekscytację.