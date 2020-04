Adele rozwodzi się z Simonem Koneckim. Wypłynęły szczegóły

Ostatnio o Adele jest cały czas głośno w mediach głównie za sprawą jej metamorfozy . Rok temu doszło również do wielkich zmian w życiu prywatnym wokalistki. Po ośmiu latach związku rozstała się ze swoim mężem, , Simonem Koneckim. Para nie zawarła jednak ze sobą intercyzy, która mogłaby chronić majątek znanej gwiazdy. Należy dodać również, że dzielą się opieką nad swoim 7-letnim synem, Angelo.

Adele zwróciła się z prośbą do sądu, by całe postępowanie zachowało charakter prywatny. Wymiar sprawiedliwości przychylił się do wniosku piosenkarki.