Adele schudła już 36 kg. Wiemy już co to za dieta

Trudno w to uwierzyć, ale Adele schudła aż 36 kilogramów. Wszystko po to, aby być zdrowszą mamą dla swojego 7-letniego syna, Angelo. Tym samym zainspirowała rzeszę dziewczyn z nadwagą do zadbania o swoje zdrowie.

Dziś trudno uwierzyć, że to ta sama osoba (ONS.pl)

Adele oszołomiła fanów piękną figurą podczas imprezy świątecznej w 2019 r. Jak się okazało, piosenkarka skierowała się po pomoc do fachowca z Los Angeles, Camili Goodis. Panie poznały się dzięki Aydzie, żonie Robbiego Willimasa. Instruktorka fitness wyznała, że choć poleca wszystkim gwiazdom ćwiczenia, to w tym wypadku piękna figura została osiągnięta przy pomocy diety. Adele bowiem nigdy nie przepadała za ćwiczeniami fizycznymi.

Dieta o nazwie "sirfood" jest dość restrykcyjna. Oparta jest na sirtuinach (SIRT), czyli grupie siedmiu białek, które muszą znaleźć się w każdym z dań. Dieta Adele zawierała takie produkty jak: jarmuż, gryka, czerwone wino, truskawki, cebula, soja i gorzka czekolada (85% kakao). Przede wszystkim większość potraw składa się z pokarmów roślinnych, które pomagają tłumić apetyt i aktywują w organizmie tzw. "gen szczupłości".

Czyżby piosenkarka uległa presji społecznej bycia szczupłą? Okazuje się, że kierowały nią wyłącznie względy zdrowotne. Nie chodziło o bycie "fit", ale bycie sprawną i zdrową przy 7-letnim aktywnym synu, Angelo. Zważywszy na to, że Adele rozstała się ze swoim mężem i ojcem dziecka, wiele obowiązków spoczywa teraz na jej barkach.

- Wokalistka chciałaby być możliwie najzdrowsza ze względu na swojego syna - podało źródło "DailyMail".

Twórcy diety twierdzą, że przestrzeganie "sirtfood" doprowadza do szybkiej utraty wagi, bez utarty masy mięśniowej. Chroni przy tym organizm przed chorobami przewlekłymi. Adele wyznała również, że poszła o krok dalej i zrezygnowała z używek takich jak alkohol czy papierosy, co tylko pogłębiło ten oszałamiający efekt.

Osoby na diecie przechodzą dwa cykle, a każdy z nich trwa po trzy tygodnie. Następnie są zachęcani do dalszego stosowania pokarmów "sirtfoods" w swoim jedzeniu.