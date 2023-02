Adele zaręczona?! Potwierdzają "pewne źródła"

Adele bije rekordy popularności. Płyta "30" z 2021 r. z hitami "Easy on me" i "Oh My God" narobiła ogromnego zamieszania w sieci, którego fani artystki z pewnością nie mogli się doczekać. Żyjąca sobie w cieniu show-biznesu Adele przez kilka lat nie koncertowała, ba - nawet nie publikowała zdjęć w mediach społecznościowych. Wystarczyła więc jedna, dwie fotki, na której widać było jej ogromną metamorfozę, by o Adele mówiło pół świata.