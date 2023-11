Adwokatka diabła. Piekielnie dobra Maria Seweryn w monodramie [RECENZJA]

Monodram Seweryn to dwugodzinna opowieść, która trzyma w napięciu od momentu, gdy poznajemy pewną siebie prawniczkę, poprzez wybitnie odegraną przez aktorkę scenę gwałtu, po zmaganie się z bezdusznym systemem prawnym. Przedstawienie "Na pierwszy rzut oka" to kolejny świetny monodram w repertuarach teatrów Krystyny Jandy (obok "My Way", "Shirley Valentine" czy "Pogo"), udany debiut doświadczonej aktorki, ale też mocny głos w sprawie przemocy seksualnej, której ofiarami na całym świecie padają tysiące kobiet i mężczyzn.