Afera na festiwalu teatralnym. Powrót oskarżanego reżysera i odwołany panel

Krakowski festiwal Boska Komedia to doroczny przegląd tego, co najciekawsze w polskim teatrze. Jednak ostatnimi dniami mówiło się o tym wydarzeniu tylko i wyłącznie pod kątem skandali, do jakich doszło na nim. Okazało się m.in., że Paweł Passini, reżyser oskarżony w lutym tego roku o "molestowanie bez dotykania" i mobbing przez studentki szkoły teatralnej, powrócił jako Ulisses Ghawdex z nowym spektaklem.