"Powiedziałam, że nie zdejmę majtek". Jest reakcja na wyznania aktorek

Jedna z kobiet wspomina w rozmowie z dziennikarką: "Reżyser zaprowadził mnie do innej sali i zamknął drzwi na klucz. Byliśmy sami. Usłyszałam: 'Dlaczego nadal jesteś w bieliźnie?'. Tłumaczyłam, że mnie ta nagość paraliżuje, krępuje. Pytałam, czemu to ma służyć. Powiedział, że mam przestać zachowywać się jak babcia, że jestem nieprofesjonalna, ciało jest przecież moim instrumentem. 'Nie kryguj się, tylko się rozbieraj' – brzmiało to jak rozkaz. Czułam się jak w potrzasku. Poszłam w kąt sali i zdjęłam ten top. Próbowałam jakoś związać ramiączka, żeby mieć na sobie trochę więcej materiału. Powiedziałam, że nie zdejmę majtek. Skłamałam, że mam okres".

W reakcji na reportaż swoimi doświadczeniami podzieliła się Marta Nieradkiewicz, aktorka znana m.in. z "Ultraviolet". "Rzucał we mnie scenariuszem, krzyczał 'przyjechała wielka aktorka z Bydgoszczy i co? I nic!'. Kiedy chciałam wyjść z sali, zamykał drzwi i krzyczał, że nigdzie nie wyjdę" - wyznała.

"Nigdy nie ukrywałem tego, że pracuję z nagością na scenie. Nagie ciało w moich spektaklach nie ma aspektu erotycznego. Nie jest tam, żeby się na nie gapić, ale po to, żeby prowokować, żeby nie dało się na nie patrzeć. Dlatego naga jest śmierć, naga jest wyrwana z ciała dusza, cierpienie i ekstaza są nagie. Żeby móc wcielić to w życie, aktor musi tego chcieć. Co wcale nie oznacza, że jest to dla niego przyjemne, ale ja się z nikim nie umawiam na 'przyjemnie'" - napisał w oświadczeniu Passini.