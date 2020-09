Afera wokół Blanki. Gretkowska: "narażamy czyjeś życie"

Na Blankę Lipińską sypią się gromy. Wszystko to po jej krótkim InstaStory, na którym chciała zareklamować suplementy pewnej firmy, z którą współpracuje od tygodni. Blanka sprawy ewidentnie nie przemyślała, co teraz ma konsekwencje w postaci ostrych komentarzy internautów i znanych Polek.

Blanka stwierdziła: "Kochane panie, tak sobie poczytałam te wasze wiadomości o tym, ile macie w głowie napchane smutku, strachu, lęku - zaczęła Blanka. - Zacznijcie łykać suplementy, dobrze się odżywiać, robić coś dla siebie po prostu. Nie czekajcie, aż to się skończy. Po to na przykład (nazwa firmy) wymyśliła ten produkt, żeby takim osobom, jak wam, pomagać i to bez recepty, bez psychiatry".