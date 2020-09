Paulina Młynarska rozjechała Blankę Lipińską. "Chciwość i głupota leją się wiadrami"

"Zacznijcie łykać suplementy, dobrze się odżywiać, robić coś dla siebie po prostu. Nie czekajcie, aż to się skończy. Po to na przykład (nazwa firmy) wymyśliła ten produkt, żeby takim osobom, jak wam, pomagać i to bez recepty, bez psychiatry" – mówiła Lipińska na Instagramie, reklamując w ten sposób "suplementy na depresję".