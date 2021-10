Agata Buzek i Jacek Braciak się rozstali? "Pandemia okazała się dla ich związku zabójcza"

W czasie, gdy Agata Buzek zaszyła się na wsi, Jacek Braciak całe dnie spędzał na planie filmowym. Do kin właśnie weszła produkcja z jego udziałem "Żeby nie było śladów", a wkrótce będzie można zobaczyć również "Moje wspaniałe życie", gdzie oboje zagrali małżeństwo w kryzysie. Ponoć z planu tego filmu wrócili osobno - on do swojego mieszkania na Saskiej Kępie, ona do domku pod Warszawą.