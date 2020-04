Agata Fąk już nie rozpacza po zerwaniu ze Stuu. Z nadzieją patrzy w przyszłość

Agata Fąk kilka miesięcy temu została wylansowana w mediach społecznościowych przez Stuu. Były chłopak przedstawił ją swoim fanom i od tego momentu Agata zaczęła brylować na Instagramie. Estetyczne zdjęcia, wymyślne stylizacje, ładne miejsca, a także obecność na jej profilu Burtona sprawiły, że aktualnie obserwuje ją ponad pół milion osób. Trzeba przyznać, że liczba jest imponująca. Piękne życie u boku Stuu zdawało się nie kończyć, a jednak. W specjalnym oświadczeniu youtuber potwierdził, że zerwał z Fąk. Ta z kolei zorganizowała na swoim profilu transmisję live, na której zapłakana opowiadała o kulisach związku. Wygląda na to, że rozstanie nie było łatwe dla żadnej ze stron, bowiem Stuart wziął przykład ze swojej ex-partnerki i również w dramatyczny sposób przekazywał fanom kolejne informacje.

Wydaje się jednak, że Agata Fąk postanowiła przerwać cierpienie. Na jej instagramowym profilu pojawił się nowy post z podpisem "Będzie dobrze". Dziewczyna postawiła na podkreślenie atutów swojej urody - wymyślny makijaż i spory dekolt. Niektórzy z komentujących zdjęcia szybko doszli do wniosku, że dziewczyna chce pokazać swojemu byłemu, co stracił. Inni zaś życzyli jej tego, by faktycznie po burzy wyszło słońce.