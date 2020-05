Agata Kulesza spędza kwarantannę społeczną samotnie. Wspierają ją przyjaciółki

W czasie pandemii Agata Kulesza ma wsparcie w przyjaciółkach: - My aktorki wspieramy się. Jak się spotykam z Mają Ostaszewską, Kingą Preis czy Izą Kuną, to nawet jeśli sobie dokuczamy, to jest to na poziomie sarkastycznego żartu. Łączy nas szacunek. Nie wstydzę się żadnej z nich poprosić o radę czy pomoc – zdradziła gwiazda – Najważniejsze są teraz dla mnie spokój ducha, czyste sumienie, a także bezpieczeństwo.