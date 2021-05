Agata Młynarska o problemach zdrowotnych. Choroba ją zaskoczyła

Przypomnijmy, że Młynarska jesienią ubiegłego roku wyjechała do Hiszpanii. Choć początkowo planowała dwutygodniowy urlop, to jednak w trakcie na dobre rozszalała się tam pandemia koronawirusa, więc wraz z mężem postanowiła pozostać za granicą. Małżeństwo kupiło stylowy dom, którego fragmenty można podziwiać co jakiś czas na Instagramie. Jak na razie nie zanosi się, by mieli wrócić. "A co, gdyby tu tak zostać na dłużej, zobaczyć siebie z dystansu, nauczyć się nowych rzeczy, języka, wyjść ze strefy komfortu?" – napisała jakiś czas temu.