Agata Młynarska o swoim zdrowiu. Zmagała się z poważną infekcją

Agata Młynarska to dziennikarka, która zawsze pracuje na wysokich obrotach. Nie może narzekać na nudę – sama rzuca sobie kolejne zawodowe wyzwania. Ostatnio na przykład prowadzi cykl rozmów z gwiazdami w mediach społecznościowych; jej wywiady można obejrzeć na Instagramie. Młynarska to także dziennikarka, która nie kryje, że bardzo aktywny tryb życia odbił się na jej zdrowiu.

Już kilka lat temu wyjawiła, że zmaga się z nieswoistym zapaleniem jelit , z którym nieraz lądowała w szpitalu. To szczególnie dokuczliwe schorzenie, zwłaszcza, że dziennikarka dodatkowo boryka się z astmą. Obie dolegliwości niewątpliwie mają wpływ na to, że Młynarska przechodzi często infekcje dużo dotkliwiej, niż inni.

Zobacz wideo: Młynarska: "Coś przeżyłam w życiu. Wiem, że na końcu tunelu jest światło"

"Powiem wam szczerze, że cały czas próbuję dojść do siebie po okropnej infekcji. Nie wiem, co się tak naprawdę wydarzyło, jakie są teraz kalibry tych różnych infekcji, ale najpierw dwa tygodnie bardzo ciężkie z dwoma antybiotykami. A potem jeszcze taki rzut autoimunologiczny, z którym się teraz zmagam. I niestety steryd, który został włączony przez lekarza. Zawsze, gdy mi go włączają, to ja się lekko podłamuję", wyznała.