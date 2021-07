Agata Młynarska odniosła się do słów Czarnka. Wymyśliła dla niego przezwisko

Minister edukacji zgodził się ze słowami Pawła Skrzydlewskiego, który mówił o "wychowywaniu" kobiet. - To stara prawda. Jeśli ktoś podśmiewa się z tego, że dziewczęta miałyby być wyczulone na cnoty niewieście, to ja pytam: a na jakie? Na męskie? My genderowcami nie jesteśmy - stwierdził.