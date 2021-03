Agata Młynarska wspomina ojca. Wzruszające słowa

Agata Młynarska była bardzo zżyta ze swoim ojcem Wojciechem Młynarskim . Kiedy dziennikarka opowiada o swojej rodzinie, jej najpiękniejsze wspomnienia wiążą się właśnie z tatą. Prezenterka wielokrotnie podkreślała, że choć często nie było go w domu, to zawsze miał dla niej dużo cierpliwości i poświęcał jej każdą wolną chwilę.

"Marzec 2015. Tata gościł z grupą aktorów przygotowujących spektakl z jego piosenkami w Teatrze 6. Piętro, w moim programie 'Świat się kręci'. Była to jego ostatnia wizyta w telewizji. Śpiewaliśmy, wspominaliśmy, śmialiśmy się. Dyrektor teatru Michał Żebrowski zapraszał na premierę. Piotr Gąsowski jako gość dnia celebrował wizytę taty, zapowiadał występ i był mistrzem ceremonii. Chwilę później, w połowie 2015 r. tata zaczął chorować... Zmarł po długim cierpieniu 15 marca 2017 r. W poniedziałek miną cztery lata. W dziennikarskim życiu miałam kilka ważnych rozmów. Do najtrudniejszych należały te z tatą. Dawały mi jednak największą satysfakcję... Czuję wielki brak takich spotkań w przestrzeni publicznej. Patrząc na to zdjęcie, myślę, że to wczoraj".