Agata Młynarska w odmłodzonej wersji. Jasny garnitur odjął jej lat

Agata Młynarska zdecydowanie wie, co na siebie założyć, by podkreślić atuty. Jasny garnitur, w którym pojawiła się na jednej z imprez, z pewnością spełnił to zadanie. Co więcej - kreacja odjęła prezenterce lat. Młynarska wyglądała świeżo i promiennie. Trudno było oderwać od niej wzrok.