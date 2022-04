Agata Młynarska zmaga się z chorobą. Pisze, co jej pomaga

"Co osiem tygodni przychodzę po strzykawkę z nadzieją na to, że będzie lepiej. Bywa różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Lek biologiczny jest nowoczesną terapią, która daje ogromną szansę na poprawę stanu zdrowia w różnych chorobach. U mnie to kolejne podejście. W nieswoistych chorobach zapalnych jelit, jak sama nazwa wskazuje, wszystko może być nieswoiste, czyli u każdego inaczej. Trzeba cierpliwości i wiary w siebie, lekarzy i leki. Z pewnością wolę "biologię" od wyniszczających sterydów. Choć i tu muszę przyznać, że sterydoterapia wielokrotnie ratowała mi życie. Najważniejsze, to nie poddawać się" - wyjawiła na Instagramie.