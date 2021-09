Agata Młynarska znała Wisława Gołasa od dziecka. Dziś zdradza, czemu nigdy nie zgodził się na wywiad

- Znałam go od dziecka. Potem, jako dziennikarka, próbowałam namówić go na wywiad, ale Wiesław był tak skromnym człowiekiem, że zawsze odmawiał - uważał, że jego role mówią za niego. A był obdarzony gigantycznym talentem. To on często inspirował tatę do tworzenia niepowtarzalnych piosenek! - dodaje Młynarska.