Agata Młynarska zwraca uwagę na ważny problem. Przez koronawirusa zakazano pewnego "lekarstwa"

"Moja kumpela, samotna matka, wychowuje syna z zespołem Aspergera. Chłopak ma 11 lat, w zamkniętej przestrzeni staje się agresywny. Ratunkiem była przestrzeń, podróże komunikacją miejską, rower. To go wyciszało. Co teraz ma zrobić? Nie wolno wejść do lasu! Nie wolno wychodzić na dłuższe spacery! Las był dla nich ratunkiem" - napisała na Instagramie.