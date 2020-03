Agata Młynarska wyjaśnia, dlaczego koronawirus byłby dla niej podwójnie groźny

Gwiazdy zdają test ze społecznej odpowiedzialności i stosują się do zaleceń rządu. Piszą o tym, że siedzą w domach, trzymają się z daleka od większych skupisk ludzi, pracują z domu, jeśli mogą i zachęcają do tego innych. Jednocześnie zaznaczają, że tym, którzy do pracy chodzić muszą, by całkowicie nie sparaliżować kraju, należy się szacunek. Agata Młynarska dołączyła do chóru gwiazd, które są za izolacją z własnej inicjatywy.