Agata Passent nabija się z Agaty Dudy. Internauci rozbawieni

W przeciwieństwie do Jadwigi Emilewicz i jej rodziny prezydent Andrzej Duda, który jest wielkim miłośnikiem narciarstwa, poczekał z wyjazdem na urlop do czasu aż oficjalnie ponownie wznowiono działalność stoków narciarskich. Kilkudniowy wypad do Wisły w czasie pandemii stał się powodem do drwin ze strony opozycji, jak i internautów. Zwłaszcza, że wracając do Warszawy kolumna prezydencka przejechała zakorkowaną trasę na sygnale.