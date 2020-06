Agata Rubik ma basen w ogrodzie. Pokazała, jak spędza wieczory

Rubikowie o radzeniu sobie z upałami: "Staramy się nie nadwyrężać się fizycznie"

Ostatnio Agata Rubik pochwaliła się ujęciem, na którym widać elegancki taras, mnóstwo zadbanej zieleni w tle i właśnie basen. "Tak mi dobrze, tak radośnie, bo mam Ciebie... Dzisiaj imieniny Piotra i Pawła, wg mnie to dwa najładniejsze męskie imiona. Piotr - przede wszystkim Mąż, mam też dwóch wspaniałych przyjaciół o tym imieniu. Paweł - mój brat i szwagier! Gdybym miała chłopca, to pewnie też by miał na imię na P. No nic, każda okazja dobra do świętowania, żeby żyło się lepiej...!" - napisała żona muzyka i załączyła zdjęcie z tarasu.