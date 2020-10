Agata Rubik pokazała zdjęcie w makijażu i bez. Fani: "Lepiej pomaluj rzęsy"

Agata poznała Piotra Rubika podczas przygotowań do wyborów Miss w 2005 r. Para pobrała się zaledwie 3 lata później. Jeden z najlepiej dobranych duetów w polskim show-biznesie tworzą do dziś. Żona kompozytora na co dzień zajmuje się domem, córkami oraz swoim kontem na Instagramie. Agata Rubik ma wierne grono obserwatorek, z którymi chętnie dzieli prywatne chwile.