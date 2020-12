Agata Rubik pokazała zdjęcie z brzuszkiem. "Nie ma czego gratulować"

Agata Rubik (z domu Paskudzka) wkroczyła do świata polskiego show-biznesu jeszcze jako nastolatka. Zaczynała jako modelka, choć nie zawsze uchodziła za piękność . Podczas wyborów Miss Polonia, gdy miała 18 lat, poznała swojego przyszłego męża Piotra Rubika. Para po 3 latach związku wzięła ślub. Dziś są szczęśliwymi rodzicami 11-letniej Heleny i 7-letniej Alicji.

To będą dla nich pierwsze takie święta

Podczas świąt Bożego Narodzenia celebrytka relacjonowała rodzinne spotkania przy stole. Natomiast dzień po świętach pokazała na Instagramie selfie, na którym trzyma się za wypukły brzuch. Od razu podkreśliła jednak, że to nie to, co może pierwsze przyjść na myśl.