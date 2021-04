Wiele w życiu przeszła. Wyznała, jak była traktowana przez "przyjaciół"

Nie tylko wiek, ale i pandemia, która wyraźnie spowolniła życie nas wszystkich, coraz częściej skłania nas do refleksji nad swoim życiem. Przyznała to także Agnieszka Chylińska. Charyzmatyczna artystka, która w połowie lat 90. zaczynała karierę w rockowym zespole O.N.A., zdobyła się na szczere wyznanie w mediach społecznościowych.

"Mam czas na to, by spojrzeć wstecz, docenić to, co było piękne, wybaczyć sobie i innym to, co było po ludzku niedobre" – pisała Chylińska. Następnego dnia kontynuowała sentymentalno-wspominkowy wątek.