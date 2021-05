Agnieszka Chylińska pokazała zdjęcie z synem. "Macierzyństwo mnie uratowało"

Agnieszka Chylińska jest artystką, która nie tylko swobodnie łączy życie zawodowe z rodzinnym, a co więcej, podkreśla, że to właśnie rodzina jest dla niej prawdziwą kotwicą. Wokalistka stosunkowo często dzieli się przemyśleniami na temat związków i macierzyństwa. Wyjawia fanom nie tylko, czego nauczyły ją kolejne życiowe doświadczenia, ale przyznaje się też do własnych słabości.