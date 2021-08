Agnieszka Chylińska poruszona wyjątkowym koncertem. "Ludzie mnie rozwalili"

– To jest w ogóle szok. (…) co sprawia, ze chce mi się śpiewać dla ludzi? To jest to, że ludzie mnie zaskakują cały czas. I naprawdę cieszę się z tego, co mam, ale wczoraj to mnie rozwaliło – dodała, nie kryjąc uznania dla fanów, którzy wyjątkowo dopisali frekwencją.