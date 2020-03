Agnieszka Chylińska wspiera fanów: "Wyrywam się do was mocno, ale nie za bardzo mogę"

"Kochani nasi. Właśnie teraz, według planu mieliśmy być razem z wami na naszym jubileuszowym koncercie 25 lat w Zielonej Górze. Wczoraj miał odbyć się koncert w Poznaniu.... Odbędą się później. Zostaliśmy w domach i mamy nadzieję, że wy także. Wrócimy do was z koncertami, gdy tylko wszyscy będziemy już bezpieczni" - czytamy na oficjalnym profilu artystki na Facebooku.

- Właśnie w takich chwilach może warto się wspierać, bo ja bardzo tęsknię za wami, bardzo chciałabym już was zobaczyć. Jest mi o tyle przykro, że cała trasa "Warto było szaleć tak" była wyprzedana i praktycznie każdy koncert miał być spotkanie z wielotysięczną publicznością. (...) Wyrywam się do was mocno, ale nie za bardzo mogę się w tych okolicznościach wyrywać - powiedziała.

Na czas domowej kwarantanny piosenkarka zamierza utrzymywać stały kontakt z fanami w sieci. "Mamy dla was wiele pomysłów na ten czas, będziemy starali się często coś dla was tutaj emitować. Agnieszka będzie też czytała dla was i waszych dzieciaków swoje książki. Razem, ale póki co osobno - damy radę" - deklaruje managment artystki.