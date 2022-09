Agnieszka Chylińska wyśmiewa plotkę o wyjeździe z mężem na Florydę. "Nawet we Fromborku nie byliśmy razem"

Agnieszka Chylińska od ponad 20 lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wkrótce po kilku latach fani artystki będą mogli rozkoszować się jej nową płytą "Never Ending Sorry". Dla Chylińskiej oznacza to czas wytężonej pracy i licznych koncertów w całej Polsce.