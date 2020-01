Agnieszka Fitkau-Perepeczko o sprzeczce z Kingą Rusin: Nie doszło do wymiany zdań, bo miałam monolog

Agnieszka Fitkau-Perepczko 14 stycznia była gościem programu "Onet Rano". Tomasz Sekielski nawiązał do programu "Dzień Dobry TVN", w którym aktorka wypowiedziała się na temat pożarów w Australii. Jak sama przyznała, nie chciała dopuścić Kingi Rusin do głosu.

Celebrytka została zaproszona do "śniadaniówki" w roli eksperta na temat pożarów w Australii, ponieważ posiada tam dom. Jej zdaniem media manipulują informacjami, a sytuacja wcale nie jest tak dramatyczna jak się przedstawia.

Kindze Rusin, która wówczas prowadziła program było trudno zgodzić się z jej opinią. Prezenterka próbowała polemizować mając w zanadrzu twarde fakty udostępnione przez naukowców. Merytoryczna dyskusja nie doszła jednak do skutku. Agnieszka Fitkau-Perepczko nie pozwoliła sobie przerwać. W "Onet Rano" tak podsumowała swój występ.

- Nie doszło do wymiany zdań, bo miałam monolog! Oni cały czas brali oddech, bo mieli coś przerwać. U nich w uchu, w słuchawce było: "Przerwać jej, przerwać jej, niech skończy natychmiast!". Ja nie dałam się. Nie to, że przygotowałam się na blachę, ale naprawdę mam wiedzę na ten temat i trzeba to uszanować - wyznała Tomaszowi Sekielskiemu.