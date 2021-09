Agnieszka Holland o stanie wyjątkowym: "Uchodźcy nie znikną, nawet jeśli postawimy wyższe mury"

Reżyserka Agnieszka Holland w programie WP Newsroom odniosła się do wyników sondażu "Rzeczpospolitej", z którego wynika, że blisko 53 proc. Polaków uważa, że "stan wyjątkowy trzeba utrzymać do momentu rozwiązania problemu z falą migrantów/uchodźców". Artystka zwróciła uwagę na paradoks takiego myślenia. - Ludzie boją się zagrożenia, które częściowo jest prawdziwe, a w dużym stopniu jest fikcyjne i wierzą, że władze są w stanie ich przed nim uchronić. Jeżeli kierować się taką logiką, to właściwie powinniśmy utrzymać stan wyjątkowy czy wojenny w całej Europie, dlatego że uchodźcy nie znikną nawet jeśli postawimy wyższe mury i zasieki, bo ci ludzie walczą o życie - powiedziała Holland. Artystka boi się, że pewne grupy mogą posunąć się za daleko w walce o utrzymanie starego porządku. - Oni będą uciekać przed piekłem i nikt ich nie zatrzyma. Czy teraz mamy powiedzieć, że będziemy ich mordować, zabijać, żeby ochronić nasz spokój, nasze bezpieczeństwo? Boję się, że prawdopodobnie tak się stanie - oceniła.