Agnieszka Holland o wyborach. "Czuję osobiście przez Kaczyńskiego poniżana"

to jest w pewnym sensie w pewnym sensie drugorzędny na żywo b to że musimy się teraz zajmować taką grę logiczną kolejną coś tak głupiego i poniżającego to znaczy ja się czuję osobiście przez Kaczyńskiego No bo on jest Spiritus movens z tego tego nieszczęścia po prostu no poniżana to jest ten to jest jak w biesach Dostojewskiego to są jacyś Szaleńcy po prostu którzy umieją zarządzać tylko chaosem kreować chaos i w tym kał się że ludzie są zupełnie Zagubieni przestraszeni zatomizowany puszcza się nieustannie dreszcze jednego dnia To drugiego dnia tamto a a Przecież żyjemy w czasie gdzie ta pandemia zmienia świat I to zmienia świat sposób jakiś taki bardzo głęboki i może to zmienić w pewnym sensie nalepszy jeżeli wyciągniemy do ciągniemy wnioski na przyszłość które pozwolą nam ratować tę przyszłość na albo możemy pogrążyć się właśnie w jakiejś k8ee niebywałym zupełnie konflikcie takim jak z Mad Max ten film Nie wziąłem jakieś hordy będą walczyć o dostęp do podstawowych w środku to to to jest skala problemu A czy pan Gowin Czy pan Kosiniak Czy pan taki Czy pan się martwić się dogadamy się że powinni się dogadać Oczywiście że wszyscy ludzie którzy mają na na na sercu przyszło Polski jako kraju demokratycznego w Europie jako państwa prawa powinni się dogadać i tę to szaleństwo powstrzymać dlatego że jeżeli dojdzie na tych wyborów w takiej formy się To zapowiada i w tym terminie w terminie kiedy de facto jest tym stan wyjątkowy no to ten legitymacja instytucji prezydenta i będzie absolutnie nie do obrony No po prostu będzie jakieś pseudo