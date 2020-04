WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Wideo + 6 agnieszka hollandpiswybory prezydenckiekoronawiruskoronawirus w Polscepandemia koronawirusa 2 godziny temu Agnieszka Holland o wyborach w czasie pandemii koronawirusa. "Nie będę ryzykować zdrowia" Agnieszka Holland była gościem programu specjalnego WP traktującego o pandemii koronawirusa. Polska reżyserka oceniła zachowanie klasy politycznej... Rozwiń zdaniem jak to się zakończy i prze … Rozwiń Transkrypcja: zdaniem jak to się zakończy i przede wszystkim Jak obywatele finalnie to odbiorą to takie parcie do wyborów pomimo wszystko pomimo tak naprawdę trwającej epidemii sprzyjająca dlatego że on nie umie się karmić taką zerową traumą jakiś został zbudowany na na na tragedii smoleńskiej Smoleńsk ten tak samo naszej macie tej pan Demi można zbudować taką wspólnotę z jak gdyby pozbawieni woli ponieważ sami oddali swoją wolność to tak mogą uratować się odczep czego i co I myślę że za Takie fizyczne uwięzienie powoduje że z więzienia psychicznego również i wiadomo co robić to jest dobrym wyjściem opozycji parlamentarnej i wybor to zaraz się spytam także w mojej z zamkniętą i podobne poglądy dziedzina publiczny bo to jest zawsze to jest tak że nie możemy brać udział w czymś tak bezprawny mi w czymś tak miałam te demokratycznym a inni mówią No dobrze ale będziemy pracować i Duda wygrał w pierwszej turze ponieważ nie pójdą do wyborów pani pójdzie do wyborów czy nie Jestem we Francji i jestem z pracy właśnie i jednocześnie prowadziłam promocje film Obywatel 18 marca do do Polski dostanie pani pakiet wyborczy od listonosza którzy przyniesie do na pani adres zameldowania w Polsce i korespondencji nie będzie mogła pani z zagłosować wrócę do Polski i będę musiała podlega dwutygodniowy nie tylko po to żeby wypełniła się zachcianka Kaczyńskiego związana z tego typu wyborczym żeby wysłać moje plany życiowe i moje zdrowie nawet nie miałabym No ale to jest pani mówi zachcianka Kaczyńskiego a ja odpowiem że no to jest po prostu z czasy w których żyjemy w których musimy się przyzwyczaić do tego że do niedawna nie mogliśmy wchodzić do lasów zagłosować No to czasami wracają z zagranicy No musimy te dwa tygodnie w domu No niestety ale przesiedzieć Dlaczego w sytuacji rzeczywistego stanu wyjątkowego i zagrożenia epidemiologicznego nie sprowadza się tego sześcianu aby wybory można było odłożyć do czasu albo przynajmniej jeżeli zakładamy że ten tirów zostaniesz z nami na dłużej przygotować ten korespondencyjny w taki sposób żeby rzeczywiście te wybory były powszechne równe i fajnie dlatego że ja przeczytałam ustawę która została przyjęta przez mamy co mi każe zostanie wprowadzony nie zagwarantuje ani tajności najmniejszym stopniu ani powszechności ani równości równości nie ma już na poziomie kandydatów właśnie jak mówię prawo czynne nie może być egzekwowane sposób prawo bierne nie może być egzekwowane sposób równy