Agnieszka Hyży urodziła. "Nareszcie"

Jednak gdy już to ogłoszenie było za nimi, Agnieszka z chęcią pokazywała rosnący brzuszek, szczęście z niej wręcz biło! A jeszcze niedawno przechodziła kryzys - usunęła konta w portalach społecznościowych. "Szczęśliwie na mojej drodze pojawiły się osoby, które pomogły mi znaleźć siłę i odwagę na to, by ten impas przerwać" - tłumaczyła potem.