Agnieszka Hyży wie, że ma szczęście. Ukraińska matka wiele ją nauczyła

"W marcu nasza rodzina się 'powiększyła'. Dołączyła do Nas Svietlana. Dla Nas Svietka. Po 3 nocach spędzonych w piwnicy, po wsłuchiwaniu się w wyjące syreny, zabrała dwójkę swoich dzieci i uciekła z Ukrainy. 72 godziny samotnej podróży autem do Polski, w której nigdy nie była" - czytamy we wpisie Agnieszki Hyży.