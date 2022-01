Agnieszka Kaczorowska bała się o życie dzieci. Nie wychodziła z domu

- Nie, nie zgadzam się z tym ani na to. Wszystkie media i jednostki, które zachęcają do hejtu, wypowiadając się o innych ludziach z pogardą i totalnym brakiem życzliwości, pokazują furtkę, że tędy można iść. Tak, jest wtedy wiele emocji i to się w internecie klika, ale nie tędy droga. Ten kompletny brak szacunku względem drugiego człowieka przeniósł się do świata rzeczywistego i już nie tylko osoby publiczne go doświadczają - twierdzi Kaczorowska.