Agnieszka Kaczorowska bez pracy? Znalazła wyjście z sytuacji

- Nie wiedzieliśmy, jak będzie. A pakowanie pieniędzy w niepewny biznes byłoby nieodpowiedzialne, bo mamy rodzinę i dom. I to trzeba stawiać na pierwszym miejscu – wyznała w rozmowie z "Na żywo".

Sytuacja jest niełatwa tym bardziej, że dopiero co wprowadzili się do wymarzonego domu. Kaczorowska pokazywała jeszcze niedawno, że działają z ostatecznymi pracami wykończeniowymi i urządzaniem ogrodu. Wymarzone, przestronne własne miejsce na ziemi to jednak spory wydatek. Zwłaszcza, że zawodowych zobowiązań na horyzoncie na razie niewiele.