Agnieszka Kaczorowska zamknęła biznes. Zdradziła, z czego się dziś utrzymuje

Agnieszka Kaczorowska w czerwcu musiała zamknąć swoją szkołę tańca. Nie przetrwała pandemicznego kryzysu. "Byliśmy zbyt młodą firmą, by zbudować zaplecze finansowe, które pozwoliłoby nam przetrwać" - ogłaszała wówczas w internecie.

Jednak z okresu działalności "Danceworld by Agnieszka Kaczorowska" aktorka jest zadowolona. Tam poznała Macieja Pelę, swojego obecnego męża i ojca jej córki.

- Cieszę się, że nie poświęciliśmy naszych oszczędności na to, żeby za wszelką ceną przetrwać, bo nie wiadomo, ile musielibyśmy dołożyć... - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie".

Choć aktorka straciła jedno źródło zarobku, to jednak na swoje finanse nie narzeka. Okazuje się, że jest naprawdę przedsiębiorcza i dobrze zarządza swoim portfelem.

- Mam swój kanał na YouTube, który przynosi mi zyski. Do tego dochodzi też "Klan" , a mój mąż znów zaczął uczyć tańca . Mam również kilka kontraktów reklamowych. To daje nam poczucie bezpieczeństwa - wylicza.

Kaczorowska i jej mąż mają już parę pomysłów na przyszłość. Są one związane z tańcem. Poważnie myślą też o powiększeniu rodziny. Jednak jeszcze nie wiedzą, kiedy będzie najlepszy czas na to, by córka Emilia miała brata lub siostrę.