Agnieszka Kaczorowska jest w drugiej ciąży. Potwierdziła radosne wieści

Przymus pozostania w domu paradoksalnie najprawdopodobniej sprzyjał Kaczorowskiej. Mogła się skupić na tym, co obecnie jest dla niej najważniejsze, na życiu rodzinnym. Wraz z mężem, Maciejem Pelą, pokazują, że choć decyzję o ślubie podejmowali dość szybko, to nie mają wątpliwości, że chcą razem wspólnie budować przyszłość.

Kaczorowska: "Dojrzałam, weszłam na kolejny level"

Doniesienia o tym, że aktorka spodziewa się drugiego dziecka pojawiały się już od jakiegoś czasu, nie brakowało też ciekawskich pytań i gratulacji fanów. Kaczorowska dość długo nie odnosiła się do tematu, a jeśli już, wręcz dementowała doniesienia . W wywiadzie opowiedziała, dlaczego przyjęła taką postawę.

Gratulowanie komuś ciąży lub pytanie o ciążę w momencie, kiedy ta osoba nie poruszyła tematu ciąży, a tym bardziej jej nie potwierdziła, jest bardzo nie na miejscu z wielu powodów. Może to po prostu skrzywdzić kobietę. Są różne trudne sytuacje. Kobieta może mieć problemy z wagą i ja również miałam kiedyś takie problemy i w tamtym czasie medialne spekulacje o ciąży nie pomagały – wyznała w rozmowie z Plejadą.

- Jeszcze nie wiemy, czy to dziewczynka, czy chłopiec. Płeć maleństwa poznamy za dwa tygodnie. Chciałabym doświadczyć bycia mamą chłopca, tym bardziej że w naszej rodzinie są same dziewczynki. Moja starsza siostra ma trzy córeczki. Ale jeśli urodzi się kolejna dziewczynka, też będę szczęśliwa – wyjawiła.

"Kiedyś powiedziałam sobie, że do 30tki będę mieć dwójkę dzieci...uważajcie o czym marzycie drogie kobiety! A tak serio... jesteśmy przeszczęśliwi, bo to prawda, że spodziewamy się drugiego dziecka. Mieliśmy tą wiadomością podzielić się za kilka tygodni, ale napływające pytania mediów i Wasza ciekawość nakłoniły nas do tego, aby już teraz podzielić się naszą radością", napisała. Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować!