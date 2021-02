Agnieszka Kaczorowska nie spodziewała się drugiej ciąży. Wybrała już imię

Agnieszka Kaczorowska-Pela od niespełna trzech lat jest szczęśliwą mężatką, a od półtora roku mamą małej Emilki. Gwiazda "Klanu" , która w tym roku skończy 29 lat, wygląda kwitnąco. Znana aktorka i tancerka ostatnimi czasy borykała się z ciążowym zmęczeniem i mdłościami, do których otwarcie się przyznawała . Wygląda jednak na to, że sytuacja się już poprawiła.

Na najnowszych zdjęciach Agnieszka Kaczorowska-Pela wygląda kwitnąco. Może pochwalić się wciąż dziewczęcą urodą i witalnością. Chętnie opowiada też o przebiegu ciąży w mediach. Ostatnio w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, że nie planowała drugiego dziecka w tym momencie ("Gdzieś tam chcieliśmy, ale mieliśmy na to totalny luz i wolność"). Dwie kreski na teście ciążowym były więc dla niej i jej męża źródłem radości, ale i zaskoczenia.

- Przy pierwszej ciąży my tak bardzo chcieliśmy, że mieliśmy wszystko przez panią doktor kontrolowane. Ja nawet nie robiłam testu. Poszłam na badanie krwi, bo to wszystko było tak wyliczone i wiedzieliśmy, że to prawdopodobnie już – wyznała Kaczorowska.