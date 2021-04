Agnieszka Kaczorowska o cudzie życia

Na Instagramie podzieliła się swoimi przemyśleniami: "Jakoś teraz, w drugiej ciąży, jeszcze mocniej dostrzegam fakt, że dawanie kolejnego życia to cud. Że to wyjątkowa praca, która wpływa na kobietę z każdej strony... psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. Zmienia się wszystko, w każdej sferze życia. Przede wszystkim zmienia się kobieta. Jej ciało i stan ducha, czyli wszystko to co dla niej najbliższe, przechodzi metamorfozę, aby mógł żyć kolejny człowiek. Choć to nic nowego...to dla mnie jest to niezwykle magiczne. Wzruszające. Wyjątkowe" – napisała.