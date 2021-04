"Ja i moje dziewczyny". Agnieszka Kaczorowska pokazała urocze zdjęcia

Agnieszka Kaczorowska jest w zaawansowanej ciąży i niebawem urodzi drugą córkę. Nie kryła też, że jeszcze przed 30-stką chciałaby mieć już dwójkę dzieci. I dzięki odpowiedniemu mężczyźnie u boku, udało jej się zrealizować to marzenie. Chociaż jej związek z Maciejem Pelą jest stosunkowo krótki, wszystko działo się pomiędzy zakochanymi błyskawicznie. Oboje nie mieli wątpliwości, że chcą wziąć ślub i iść razem przez życie.

Jak się też okazuje, mają podobne podejście do życia rodzinnego. Kaczorowska podkreśla w wywiadach, że mąż jest dla niej wielką podporą i pomocą, zwłaszcza teraz, kiedy przygotowują się do rządów już dwóch pociech w ich domu .

Starsza, Emilka, ma niespełna dwa lata. Ale, jak donosi Agnieszka Kaczorowska, jest już bardzo ciekawa maleństwa i nie może się doczekać, kiedy będzie mogła je zobaczyć. Aktorka wyjawia w wywiadach, że córka podchodzi do niej z dużą czułością i delikatnie gładzi ją po brzuchu. Kaczorowska wykorzystuje ten wyjątkowy czas na to, by właśnie być razem i pielęgnować więź z nowym członkiem rodziny.