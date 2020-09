Agnieszka Kaczorowska opowiada o swojej diecie: "Na samą myśl mnie wzdryga"

Agnieszka Kaczorowska pod koniec lipca 2019 r. urodziła córkę. Osoby, które jej wcześniej nie znały, nie uwierzyłyby, że aktorka w ogóle była w ciąży. Gwiazda zachwyca idealnie szczupłą sylwetką , płaskim brzuchem i zgrabną figurą. W zaledwie 3 miesiące wróciła do dawnej wagi. Tancerka zdradziła swego czasu, że spory wpływ na to, jak dziś wygląda, miały odpowiednio zbilansowane posiłki, wcześniejszy ruch w ciąży oraz karmienie piersią.

"Mnie się to słowo bardzo źle kojarzy, gdyż byłam w swoim życiu na tylu różnych dietach, że na samą myśl mnie wzdryga. Dla mnie to okropny, narzucony reżim i głowa, która 24 godziny na dobę koncentruje się na jedzeniu. Planowanie, liczenie i ciągle ocenianie swojego postępowania uważam, że nie wpływa pod żadnym względem pozytywnie na nasze samopoczucie" - napisała aktorka.

"Jem, ile chcę. No właśnie, jem tak, aby się najeść, a nie napchać. Mam nie czuć głodu, a nie mieć jedynie ochotę na drzemkę, aby mój organizm mógł strawić. Jem, aby mieć siłę do działania i korzystania z życia. Jem tylko to, co lubię. Gdy coś mi nie smakuje, nie jem" - wyznała.