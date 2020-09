Kaczorowska przeszła metamorfozę. Pokazała zdjęcia sprzed lat

Agnieszka Kaczorowska pod koniec lipca 2019 r. urodziła córkę. Szczerze? Ci, którzy jej wcześniej nie znali, nie uwierzyliby, że aktorka w ogóle była w ciąży. Gwiazda zachwyca idealnie szczupłą sylwetką , płaskim brzuchem i zgrabną figurą. W zaledwie 3 miesiące wróciła do dawnej wagi. Tancerka zdradziła swego czasu, że spory wpływ na to, jak dziś wygląda, miały odpowiednio zbilansowane posiłki, wcześniejszy ruch w ciąży oraz karmienie piersią .

Kaczorowska, mimo że od ponad roku cieszy się macierzyństwem, wciąż utrzymuje wymarzoną wagę i nieustannie zachwyca perfekcyjną sylwetką. Nic dziwnego, że wielu fanów do teraz pyta ją, w jaki sposób tego dokonała.

"No dobra, pora zabrać głos w temacie mojej sylwetki... tak często o nią pytacie. [...] Dziś ten post ma was zainspirować do przemyśleń czy za piękną sylwetką idzie tylko dieta i ćwiczenia... Specjalnie starałam się wrzucić zdjęcia podobne - z czerwonych dywanów, ścianek, gdzie jestem pomalowana, uczesana, ubrana wyjściowo (miałam lekki problem z rokiem 2020 z wiadomego względu🙊). ZAWSZE można wyglądać dobrze... tylko pytanie, czy równolegle z tym idzie zdrowie i szczęście" - napisała.