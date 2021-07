Opublikowała zdjęcia z urodzin córki. "Najwspanialsze lata życia"

"Dokładnie 2 lata temu otrzymaliśmy od życia najpiękniejszy prezent - Emilkę. Ta cudowna duszyczka wprowadziła do naszego życia jeszcze więcej słońca i miłości. Od tamtej pory kompletnie zmieniło się moje postrzeganie świata, moje wartości i priorytety. Na naszej rodzicielskiej drodze ciągle jest pełno wyzwań - są to jednak wyzwania, które dają ogromne spełnienie. Kocham obserwować jej rozwój, kocham uczyć się od niej i kocham jej bezgraniczną radość życia. To bez wątpienia najwspanialsze 2 lata mojego życia" - napisała aktorka.