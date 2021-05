Kaczorowska porównuje swoje ciążowe zdjęcia: "Dojrzałam"

Krótsze włosy, bardziej promienny uśmiech, całkiem inny wyraz twarzy - to tylko część zmian, jakie w niej zaszły. "Mam wrażenie jakby na tych zdjęciach były dwie inne kobiety. A to po prostu ja. Dwa lata różnicy Nie tylko ścięłam włosy... Z jednej strony złagodniałam, a z drugiej dojrzałam. Doświadczenia zmieniają rysy. Inne myślenie, jeszcze większy dystans do wszystkiego. Jeszcze silniejsze priorytety" - zauważyła zmiany sama aktorka.