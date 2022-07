Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się dyplomem. Teraz może nauczać ludzi

"To był również wymagający czas. Bez kochanego Maćka Peli i mojej mamy, którzy podczas zjazdów zajmowali się dziewczynkami, nie mogłabym sięgnąć po kolejne swoje marzenie. Bez mojej determinacji i organizacji (np. w każdej przerwie obiadowej rundka do domu na karmienie Gabi) to też by się nie wydarzyło" - celebrytka pochwaliła siebie i najbliższych w dalszej części wpisu.