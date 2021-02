Agnieszka Kaczorowska pokazała zaokrąglony brzuszek. "To nie od pączków"

Agnieszka Kaczorowska jest młodą kobietą spełnioną zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Choć w ostatnim czasie zdecydowanie ograniczyła swoją aktywność zawodową, w niczym to jej nie przeszkadza, a nawet służy. Spokojnie może skupiać się na życiu rodzinnym, a niebawem pracy w domu będzie miała jeszcze więcej, niż dotąd.

Aktorka i tancerka wraz z mężem Maciejem Pelą, są dumnymi rodzicami niespełna dwuletniej Emilki . Kaczorowska nie kryła jednak, że zawsze marzyła o tym, by jeszcze przed 30-tką mieć już dwójkę dzieci. Jej marzenie niebawem się spełni. Choć przed ogłoszeniem radosnej wieści o powiększeniu rodziny z ostrożnością zwlekała.

Kaczorowska: "Dojrzałam, weszłam na kolejny level"

Odkąd jednak ogłosiła, że spodziewa się drugiej pociechy , znów z radością pokazuje ciążowe krągłości. Tłusty czwartek był ku temu kolejną świetną okazją. Choć do słodkiego święta aktorka podeszła z przymrużeniem oka.

"To nie od pączków…", skomentowała fotkę w obcisłej sukience, podkreślającej wyraźnie zaokrąglony już brzuszek.

Będąc świadomą mamą i starając się przekazywać swoim fankom porady co do zdrowego trybu życia wyjawiła, że mimo to skusiła się na słodkości, ale w rozsądnej ilości. Oczywiście nie zapomniała o humorze i odrobinie luzu, szczególnie w dniu, kiedy wszyscy lubią sobie pofolgować.