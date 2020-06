Agnieszka Kaczorowska zdenerwowana matkami żartującymi z macierzyństwa

"Nie lubię tej narracji, która teraz bardzo często pojawia się w internecie wśród gwiazd, znanych influencerów, blogerów czy w ogóle wśród młodych rodziców, którzy 'żartują', jak to macierzyństwo jest straszne, trudne, wyczerpujące. Kiedy dziewczyna zajdzie w ciążę, koleżanki 'żartują': 'Ale wpakowałaś się na minę'. Takie heszki, heheszki. Denerwuje mnie to" - powiedziała Kaczorowska w "Vivie!".

"Ktoś może powiedzieć, że nie mam dystansu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to, co myślimy, nawet kiedy żartujemy, zapisuje się w naszej podświadomości i nasze dziecko czy w brzuchu, czy obok nas też to czuje. Nie podoba mi się mówienie o macierzyństwie w kategoriach: jakie to straszne, jaka to męczarnia dla rodziców” – dodała.